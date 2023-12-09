Израиль поддержал позицию США в СБ ООН по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ценит позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН», — отметил он.

По словам Нетаньяху, другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой — призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию палестинского радикального движения.

Израильский премьер обратил внимание, что страна продолжит «справедливую войну», чтобы уничтожить ХАМАС и достичь других военных целей.

9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал США за вето, наложенное на резолюцию ООН по Газе. Турецкий лидер выразил мнение о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. По мнению Эрдогана, сегодня ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.