Израиль поддержал позицию США в СБ ООН по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ценит позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщают РИА Новости.
«Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН», — отметил он.
По словам Нетаньяху, другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой — призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию палестинского радикального движения.
Израильский премьер обратил внимание, что страна продолжит «справедливую войну», чтобы уничтожить ХАМАС и достичь других военных целей.
9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал США за вето, наложенное на резолюцию ООН по Газе. Турецкий лидер выразил мнение о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. По мнению Эрдогана, сегодня ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.