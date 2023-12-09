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Лидер французской партии констатировал отказ США от поддержки Украины

Политик Филиппо заявил о планах США отказаться от Украины и сжечь ее дотла

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в последние дни Соединенные Штаты отвернулись от Украины и намерены отказаться от помощи ее властям. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Произошел резкий поворот в мировом медиапространстве в отношении Украины. Сейчас СМИ наконец осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США совсем скоро откажутся от нее и сожгут дотла», — отметил политик.

По мнению Филиппо, газеты, журналы, телеканалы и агентства кардинально изменили риторику в отношении Киева. Он уверен, что теперь ведущие и корреспонденты признают неготовность Вашингтона и дальше помогать Украине.

Политик заключил, что предупреждал о подобном развитии событий еще 18 месяцев назад, но в ответ на это мнение сталкивался лишь с оскорблениями.

Филиппо является ярым критиком Евросоюза и НАТО, а партия «Патриоты» проводит курс на выход Франции из Евросоюза (Frexit).

Политик в прошлом участвовал в кампании против принятия конституции Евросоюза, а в 2012 году был заместителем председателя французской партии «Национальный фронт», отвечая за политическую стратегию в период президентской кампании Марин Ле Пен. Вышел из этой партии в 2017 году.

Ранее экс-морпех США предсказал потерю Украиной четырех своих городов.

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