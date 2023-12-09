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В Европарламенте указали на «долговую ловушку» для Украины со стороны Евросоюза

Депутат Европарламента Уоллес: ЕС создает «долговую ловушку» для Украины

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РИА «Новости»

Евросоюз потратил колоссальные финансовые средства на разжигание конфликта между Россией и Украиной, в итоге сделав Киев своим заложником. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети Х.

«Мы создаем колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя развалу страны», — утверждает парламентарий.

По его оценке, Евросоюз «вкачал» миллиарды евро в эскалацию конфликта между двумя государствами-соседями, в результате которого Украина лишилась свыше 200 тысяч своих граждан. Как отметил депутат, продолжающийся конфликт на Украине «сметает» поколение украинских мужчин.

В сентябре Уоллес сообщал, что за 2022 год продавцы оружия установили рекорд по поставкам вооружения Украине.

Позднее парламент Украины одобрил обращение к государствам-членам Европейского Союза и его институтам о поддержке открытия переговоров о вступлении республики в ЕС.

Ранее журнал American Conservative писал, что НАТО и Евросоюз сами попали в разработанную для Путина ловушку.

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