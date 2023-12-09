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Явлинский начал сбор подписей за выдвижение на выборы президента

В «Яблоке» начали сбор подписей за выдвижение Явлинского на выборы президента

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Антон Денисов/РИА Новости

Глава федерального политического комитета «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что инициативная группа партии начала собирать подписи за его выдвижение на выборы президента России, передает РИА Новости.

«Мы собираем подписи, но, чтобы люди не боялись ставить эти подписи, мы собираем подписи не за мир и за свободу, а за выдвижение нашего кандидата», — отметил Явлинский на 22-ом съезде «Яблока».

По его словам, необходимое число подписей не изменилось, это все те же 10 млн. «Это 10% избирателей, всего лишь 10% избирателей, чтобы нам потом не написали про 0,3%», — добавил политик.

Он также рассказал, что раньше, участвуя в политических выборах, он преследовал задачу — предупредить людей о том, что будет. В партии уточнили, что сбор подписей за выдвижение Явлинского продлится еще пару недель.

В начале декабря Григорий Явлинский предложил способ примирения россиян и украинцев по примеру Эльзаса и Лотарингии.

В октябре президент России Владимир Путин и Явлинский провели встречу, в ходе которой обсудили тему специальной военной операции (СВО). В Кремле встречу комментировать отказались.

Совет Федерации официально назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

Ранее Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным об Украине.

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