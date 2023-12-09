Токаев заявил, что Казахстан и Россия всегда будут работать вместе

Казахстан всегда будет с Россией, несмотря на «потрясения» в мире. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews.

«Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе», — заявил казахстанский лидер, подчеркнув, что Россия играет важную роль в мире.

В ноябре Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения между республикой и Российской Федерацией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре.

4 декабря Путин заявил, что в конце месяца встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ.

Ранее Токаев забил необычный гол.