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В Турции заявили, что США остались в одиночестве по вопросу урегулирования в Газе

Глава МИД Турции Фидан раскритиковал США за отказ принять резолюцию ОАЭ по Газе

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Petrov Sergey/Global Look Press

США в вопросе урегулирования ситуации в секторе Газа остались в одиночестве, их позицию никто не разделяет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя решение американских представителей наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о срочном прекращении боевых действий в анклаве, передает Anadolu.

9 декабря США заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. За резолюцию проголосовали 13 членов СБ ООН, Великобритания воздержалась, Соединенные Штаты были единственными, кто выступил против.

Политическая система Соединенных Штатов в настоящее время беспомощна в вопросах, связанных с еврейским государством, в связи с этим Израиль «действует безрассудно и продолжает насилие в отношении палестинцев», высказал мнение Фидан.

Турецкий министр посетил Вашингтон в составе контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). По его словам, на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, представители группы высказались за немедленное прекращение боевых действий в секторе Газа, указали на всю серьезность ситуации и рассказали, что терпение многих стран по этому поводу уже на исходе.

Вслед за США контактная группа отправится в Канаду, а затем в скандинавские страны.

Ранее зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что своим вето США вынесли приговор жителям сектора Газа.

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