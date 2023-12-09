Кисида пообещал уволить генсека кабмина Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что уволит генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно из-за скандала с «откатами». Об этом сообщает газета Yomiuri.

Скандал с Мацуно возник на фоне того, как у всех пяти основных фракций Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии были обнаружены нарушения при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров. Дело в том, что за участие в данных мероприятиях представители японского бизнеса должны платить билеты — таким образом действует легальная система «пожертвований».

Мацуно обвиняют в том, что он получил больше «пожертвований», чем положено по статусу, и не задекларировал более 10 млн йен дохода.

Эксперты газеты подчеркивают, что увольнение Мацуно может еще сильнее дестабилизировать кабмин Кисиды, который стабильно страдает от низких рейтингов поддержки населением страны.

До этого премьер-министр Японии из-за скандала покинул свою фракцию.

Ранее стало известно, что генсека японского правительства подозревают в получении «откатов».