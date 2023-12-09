Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хантер Байден погасил налоговую задолженность

Защита Хантера Байдена заявила, что дело против него политически мотивировано

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Защита сына президента США Джо Байдена Хантера заявила, что дело о долгах по налоговым платежам против него политически мотивировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатов.

«Основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, а не Байден, обвинения в Делавэре, а сейчас в Калифорнии, не появились бы», — говорится в заявлении.

По мнению адвокатов, спецпрокурор Дэвид Вайс завел «беспрецедентное и противоречащее конституции» дело о нарушении оборота оружия против сына американского президента под давлением республиканцев пять лет назад, а теперь — о неуплате налогов. При этом Байден-младший погасил налоговую задолженность.

По последнему делу о неуплате около $1,4 млн в период с 2016 по 2020 годы ему грозит до 17 лет заключения.

До этого обозреватель американского издания Washington Times Чарльз Хёрт в интервью телеканалу Fox News сравнил новые обвинения против сына президента США Хантера Байдена в неуплате налогов со «взрывом ядерной бомбы» для семьи американского президента Джо Байдена.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами