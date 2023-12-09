Хантер Байден погасил налоговую задолженность

Защита сына президента США Джо Байдена Хантера заявила, что дело о долгах по налоговым платежам против него политически мотивировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатов.

«Основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, а не Байден, обвинения в Делавэре, а сейчас в Калифорнии, не появились бы», — говорится в заявлении.

По мнению адвокатов, спецпрокурор Дэвид Вайс завел «беспрецедентное и противоречащее конституции» дело о нарушении оборота оружия против сына американского президента под давлением республиканцев пять лет назад, а теперь — о неуплате налогов. При этом Байден-младший погасил налоговую задолженность.

По последнему делу о неуплате около $1,4 млн в период с 2016 по 2020 годы ему грозит до 17 лет заключения.

До этого обозреватель американского издания Washington Times Чарльз Хёрт в интервью телеканалу Fox News сравнил новые обвинения против сына президента США Хантера Байдена в неуплате налогов со «взрывом ядерной бомбы» для семьи американского президента Джо Байдена.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.