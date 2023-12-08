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Делегация СБ ООН 11 декабря может посетить КПП на границе Египта и сектора Газа

РИА Новости: делегация Совбеза ООН посетит КПП «Рафах» 11 декабря

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Делегация Совета Безопасности ООН 11 декабря может посетит КПП «Рафах», которое находится на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.

По словам источника агентства, ожидается, что в составе делегации будет и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

До этого заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» на границе сектора Газа с Израилем может в ближайшее время открыться в дополнение к КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом, переговоры об этом продолжаются.

7 декабря сообщалось, что свыше 11 тысяч египтян, граждан других стран были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.

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