Делегация СБ ООН 11 декабря может посетить КПП на границе Египта и сектора Газа

Делегация Совета Безопасности ООН 11 декабря может посетит КПП «Рафах», которое находится на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.

По словам источника агентства, ожидается, что в составе делегации будет и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

До этого заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» на границе сектора Газа с Израилем может в ближайшее время открыться в дополнение к КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом, переговоры об этом продолжаются.

7 декабря сообщалось, что свыше 11 тысяч египтян, граждан других стран были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.