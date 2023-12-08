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В ООН осудили внесудебные казни, комментируя убийство Кивы

Представитель генсека ООН Хак осудил внесудебные казни после убийства Кивы

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РИА Новости

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говоря об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье, осудил внесудебные казни. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хака, подобная практика является серьезным нарушением прав человека.

«Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — подчеркнул Хак.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы лично согласовывает списки с оппонентами, которых необходимо устранить, и среди них был бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, на закрытых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому из оппозиционного крыла.

Ранее в Польше призвали Зеленского уйти в отставку.

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