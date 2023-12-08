В США просят конгресс разрешить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков

Администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс одобрить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что эти снаряды будут использоваться в наступлении армии Израиля в секторе Газа. Белый дом считает, что дополнительные боеприпасы необходимы Израилю для успешного ведения наземной операции.

Запрос, как отмечает Reuters, поступил на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте Израиля и ХАМАС.

До этого помощник шефа Пентагона по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что Соединенные Штаты не испытывают трудностей в поставках помощи Украине и Израилю.

7 декабря Сенат конгресса США не допустил до голосования законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.