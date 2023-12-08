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В США просят конгресс разрешить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков

Администрация США попросила конгресс разрешить продажу танковых снарядов Израилю

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Manuel Balce Ceneta/AP

Администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс одобрить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что эти снаряды будут использоваться в наступлении армии Израиля в секторе Газа. Белый дом считает, что дополнительные боеприпасы необходимы Израилю для успешного ведения наземной операции.

Запрос, как отмечает Reuters, поступил на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте Израиля и ХАМАС.

До этого помощник шефа Пентагона по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что Соединенные Штаты не испытывают трудностей в поставках помощи Украине и Израилю.

7 декабря Сенат конгресса США не допустил до голосования законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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