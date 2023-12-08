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Вопросы от граждан и СМИ на прямой линии с Путиным будут задаваться по очереди

Песков: вопросы от граждан и СМИ на линии с Путиным будут задаваться поочередно

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Вопросы от граждан и представителей СМИ на прямой линии с главой государства будут задаваться поочередно, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова передает телеканал РЕН ТВ.

«Каждый отдельно взятый вопрос будет решен», — пообещал представитель Кремля.

Песков пояснил, что в среднем на разрешение вопросов уходит около года.

По его словам, вместе с Путиным на прямой линии будут находиться модераторы, которые будут мониторить вопросы соотечественников, а сам он будет выполнять модераторскую функцию с журналистами непосредственно в аудитории студии.

«Я тоже буду на своей жердочке сидеть, как обычно это делаю», — сыронизировал пресс-секретарь российского лидера.

Обработкой не попавших в эфир вопросов займется Общероссийский народный фронт в содействии с главами регионов и компаниями, заключил он.

До этого Песков назвал наиболее волнующие россиян темы вопросов к прямой линии главы государства, которая состоится 14 декабря. Среди них — СВО, социальная сфера и медицина.

Ранее в Кремле рассказали о фактическом старте предвыборной кампании Путина.

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