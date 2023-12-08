Верховную раду покинула сразу три депутата

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что из Верховной рады ушли сразу три депутата.

Согласно сообщению Железняка, Раду покинули депутаты Виталий Данилов (фракция «Батькивщина»), Максим Ефимов (фракция «Восстановление Украины») и самовыдвиженец Дмитрий Шпенов.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский лишил народного депутата Верховной рады Украины Федора Вениславского должности своего представителя в парламенте. В ноябре тот раскритиковал нардепа Марьянц Безуглцю за слова о том, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, так как не имеет военного плана на 2024 год.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что у нескольких депутатов партий «Слуга народа» и «За будущее» прошли обыски.

В ноябре депутату Рады Александру Дубинскому предъявили обвинение в государственной измене.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.