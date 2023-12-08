Экс-посол США заявил, что Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель

Без помощи НАТО Украине придется согласиться на «корейский сценарий» с отказом от земель. Об этом заявил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор, пишет газета The Washington Post.

Дипломат подчеркнул, что Украина может оказаться перед выбором.

«Либо НАТО согласится увеличить поддержку Украины <…>, либо «Украина будет сражаться с недостаточной силой», — цитирует Тейлора издание.

Он предрек, что Киеву в конечном итоге придется согласиться на раздел территории. Как отметили в публикации, «горькой альтернативой» стала «игра вничью». Как только «американский оружейный трубопровод» заблокируют, у Украины не будет выбора, кроме как «изучить возможность урегулирования.

По мнению политических аналитиков издания, подобно разделению Северной и Южной Кореи, такая сделка закрепила бы за Россией контроль над землями, которые присоединились к ней с 2014 года.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек возможное замедление отношений ЕС и Украины.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.