Орбан счел, что разница между РФ и Европой не должна вести к отказу от сотрудничества

Цивилизационные отличия России от Европы не должны вести к отказу от контактов. Об этом заявил французскому журналу Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик подчеркнул, что Россия «принадлежит к другой форме цивилизации», ее нельзя сравнивать с Евросоюзом. По его словам, исторически, политически и географически «это другая страна».

«Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет», — отметил премьер.

Он обратил внимание, что «большая часть мира отличается от Европы», и, если следовать такой логике, то Европа должна отказаться от сотрудничества «с двумя третями» государств.

Орбан выступил за рациональные обсуждения отношений с Россией, потому что «она сильна». По его словам, Европе необходимо разработать план Б и новую стратегию в отношении РФ.

До этого Орбан раскрыл главную причину, почему Украина не может войти в ЕС. Евросоюз, по мнению политика, не готов принять Украину в сообщество прежде всего потому, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Ранее СБУ обратилась к властям с просьбой не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.