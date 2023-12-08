Путин постановил отпраздновать 100-летие Ингушетии

Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать 100-летие образования Ингушетии в 2024 году. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия», — говорится в публикации.

Глава российского государства рекомендовал региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования.

Указ вступил в силу в день опубликования — 8 декабря.

4 декабря Путин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вручил премию «Волонтер года». По его словам, номинация — это символ, но символ заслуженный.

До этого президент отметил работу всероссийского общественного движения «Матери России», которую он назвал большой и востребованной.

Ранее политолог Рудаков рассказал о важной роли выборов президента России.