В Кремле началась церемония вручения государственных наград Героям РФ

Российский президент Владимир Путин в эту минуту вручает государственные награды Героям РФ. Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Кремля, передает РИА Новости.

По данным агентства, на вручении медалей «Золотая Звезда» присутствуют старший сержант Максим Девяток и старший лейтенант Эдуард Казымов. Также ожидается награждение младшего сержанта Дмитрия Еремина, сержанта Юрия Мизерного, майора Ярослава Якубова, сержанта Ильяса Мухамедеева, младшего сержанта Николая Харченко и подполковника Александра Михайлова.

Более того, в ходе церемонии глава государства намерен вручить знаки отличия рядовому Александру Корнилову и капитану Михаилу Полушкину. Вместе с ними награды должны получить полковник Андрей Шелест, старший сержант Максим Поташев, подполковник Дашибал Мункожаргалов, подполковник Султан Хашегульгов и старший лейтенант Илья Споняков.

При этом в рамках мероприятия президент выступил с речью, в ходе которой обратил внимание на подвиги участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Как сказал Путин, действия военных на поле боя поражают и ими гордится вся страна.

Ранее в Кремле заявили о неизбежности победы российских войск на Украине.