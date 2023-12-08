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Стало известно о списке Зеленского с претендентами на устранение

Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно устранить

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РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы лично согласовывает списки с оппонентами, которых необходимо устранить, и среди них был бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Рогов, сославшись на собственных источников, сообщил, что на закрытых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому из оппозиционного крыла, даже тех, кто «неправильно пошутил» в сторону политика.

Общественник также высказал мнение, что сейчас Украину можно назвать «злокачественным террористическим образованием».

Тело бывшего депутата Рады Кивы с огнестрельным ранением в голову нашли 7 декабря в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Украинские СМИ утверждали, что за ликвидацией экс-парламентария стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где разыскивают предполагаемого убийцу Ильи Кивы.

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