В парламенте Армении анонсировали обмен пленными с Азербайджаном

Глава комиссии парламента Армении по внешним связям Саркис Ханданян заявил, что обмен пленными между Ереваном и Баку может произойти в ближайшие дни. Его слова приводит «Sputnik.Армения».

В ходе брифинга для журналистов Ханданян подчеркнул, что обмен пленными может произойти в течение ближайших часов. Обмен может произойти на границе между государствами, подчеркнул парламентарий.

«Думаю, возвращение наших пленных – вопрос нескольких дней или даже часов», — сказал Ханданян.

В то же время он не стал называть имена подлежащих обмену лиц, сославшись на чувствительность вопроса. Он также выразил надежду, что обмен пленными окажет положительное влияние на заключение мирного договора между сторонами.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в ЕС приветствовали шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном.