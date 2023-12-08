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Политолог раскрыл, кому меньше всего выгодна поддержка Украины

Политолог Бордачев: поддержка Украины выгодна США и Британии, в отличие от ЕС

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Petr David Josek/AP

Поддержка Украины выгодна США и Великобритании, но не Евросоюзу. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, комментируя слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что западные страны тратят деньги на помощь Киеву с большой выгодой. Эксперт напомнил, что страны ЕС лишились поставок российских энергоресурсов, создав неблагоприятные условия для промышленности.

«Дело в том, что поддержка офиса Зеленского выгодна исключительно Вашингтону и Лондону. США и Британия пользуются нестабильной геополитической ситуацией в своих интересах. Так, американский оборонный сектор действительно переживает внушительный рост. Доходы предприятий этой сферы увеличиваются на глазах», — отметил политолог.

При этом он добавил, что в США на сегодняшний день происходит полная неразбериха по вопросу согласования объемов финансовой помощи Украине. Между демократами и республиканцами полностью отсутствует взаимопонимание, констатировал Бордачев.

Накануне стало известно, что законопроект о многомиллиардном финансировании союзников не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Он предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что будет убеждать власти США продолжать помогать Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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