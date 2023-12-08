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В Пентагоне указали Израилю на необходимость защищать население сектора Газа

Шеф Пентагона призвал Израиль уделять больше внимания защите населения Газы

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Mohammed Salem/Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которых указал на необходимость защиты мирного населения сектора Газа и беспрерывного предоставления гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства США.

«Остин призвал активизировать усилия по защите гражданского населения в Газе и увеличить доставку гуманитарной помощи», — следует из заявления.

В ходе переговоров Остин подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, отметив право еврейского государства «на защиту от терроризма».

В то же время шеф Пентагона призвал Галанта купировать всплески насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои

Ранее израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа.

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