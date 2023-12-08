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Украина усиливает мобилизацию и борьбу с уклонением от призыва

WP: Украина усиливает мобилизацию и борьбу с уклонением от призыва

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Alina Smutko/Reuters

На фоне продолжающихся боевых действий, неудачного контрнаступления и проблем с поставками от стран Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) люди «нужны больше, чем когда-либо». В связи с этим Украина усиливает мобилизацию и борьбу с уклонистами, пишет The Washington Post.

В Киеве по-прежнему просят оружие и боеприпасы от союзников в Европе и США, даже несмотря на признаки ослабления поддержки, однако «Украине, возможно, придется сделать больше, чтобы вооружиться».

«Украине нужны солдаты даже больше, чем пули, что ведет к поиску новых способов мобилизации населения и более жестких мер против уклонистов от призыва», — следует из текста.

Потребность в солдатах возникает по мере того, как Украина готовится к затяжным боевым действиям, а ситуация в стране стала «более нестабильной» из-за провала контрнаступления и невыполнения странами ЕС обещания предоставить артиллерийские снаряды, пишет WP.

«Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе», — приводит издание слова украинского командира с позывным «Дельфин».

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безугла впервые раскрыла цифры плана по мобилизации на Украине. Военкоматы страны намерены ежемесячно призывать в войска по 20 тысяч человек.

Ранее на Украине придумали, как пополнить ряды ВСУ.

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