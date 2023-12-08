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В Белом доме оценили оборонные возможности Украины без поддержки США

Салливан заявил, что возможности ВСУ значительно сократятся без поддержки США

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Joshua Roberts/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) обороняться от воздушных ударов и продвигаться вперед на поле боя значительно сократятся без помощи Вашингтона, которая до сих пор не согласована. Его слова приводит The New York Times.

«Из-за этого [проблем с финансированием] способности Украины защищаться от атак РФ, а также захватывать новые территории, будут существенно снижены», — заявил Салливан.

Он также отметил, возможное прекращение поставок средств противовоздушной обороны сыграет существенную роль в боевых действиях.

«Возможности Украины по перехвату ракет и беспилотников, которые наносят удары по объектам инфраструктуры и соединениям Вооруженных сил Украины также будут серьезно снижены», — сказал представитель Белого дома.

До этого президент США Джо Байден заявил, что для Соединенных Штатов будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать новую помощь Украине.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», — сказал Байден.

Ранее в армии США не увидели трудностей в поставках оружия Израилю и Украине.

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