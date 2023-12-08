Медведчук прокомментировал убийство бывшего члена «Правого сектора»* Кивы

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал убийство бывшего депутата Народной рады Украины и члена «Правого сектора» (организация запрещена в России) Ильи Кивы доказательством террористической природы режима президента Украины Владимира Зеленского. Статья политика опубликована на портале «Другая Украина».

«Убийство в Подмосковье украинского политика Ильи Кивы очередной раз подтвердило, что банда Зеленского и свора его цепных псов в погонах в целях зацепится за власть зубами, пойдет на любые преступления», — подчеркнул он.

По словам Медведчука, Кива являл собой пример непримиримого принципиального бойца и представителя украинской оппозиции.

«Жизнь всех тех, кто понял преступность военной антироссийской истерии банды Зеленского сегодня под реальной угрозой. Переход думающих граждан Украины на отторжение антироссийской истерии и пещерной русофобии и противодействие преступному режиму Зеленского не остановить карманным убийцам власти с помощью терроризма и казней», — подчеркнул он.

До этого в ГУР Украины подтвердили убийство Ильи Кивы.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на «майдане» в 2014 году. В 2017 году Кива призывал власти Украины начать полномасштабное наступление в Донецкой и Луганской областях.

Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В конце января 2022 года Кива покинул Украину — перебрался сначала в Испанию, а затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации».

Ранее соседи Кивы рассказали подробности последней встречи с ним.