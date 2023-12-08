Госдеп: КНДР решила отказаться от дипломатии с США, Вашингтон усилит ее сдерживание

Администрация США полагает, что КНДР фактически отказалась от дипломатического взаимодействия с Соединенными Штатами, и Вашингтон планирует усилить сдерживание Пхеньяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление назначенного администрацией Байдена первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

Он отметил, что последнее конструктивное дипломатическое взаимодействие между двумя странами состоялось в неудачной встрече Ким Чен Ына и президента Трампа во Вьетнаме в 2019 году. С тех пор Северная Корея отвергает все попытки США установить контакт с ней.

Кэмпбелл также отметил, что США предлагали различные подходы, включая предложение о вакцинации во время пандемии COVID-19 и гуманитарное сотрудничество, но столкнулись с трудностями в получении ответа от северокорейских властей.

Он подчеркнул необходимость глубоких консультаций с союзниками и партнерами, так как он обеспокоен продолжающимся развитием ядерного потенциала и дальнобойных ракет Северной Кореей, что противоречит интересам региона и США.

В министерстве иностранных дел КНДР сообщили, что примут меры в ответ на санкции США, которые в стране считают несправедливыми.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.