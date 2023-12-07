В Саудовской Аравии умер принц

Королевский двор Саудовской Аравии объявил, что принц Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд скончался. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей.

Уточняется, что поминальная молитва состоится 8 декабря после молитвы Асер в мечети Имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде.

В 2018 году на 88-м году жизни скончался сын основателя королевства Саудовская Аравия принц Таляль бен Абдель Азиз.

7 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время визита российского лидера в Эр-Рияд сделали совместное заявление по ситуации в Палестине. Главы государств выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа, а также заявили о необходимости защиты гражданского населения.

До этого Путин заявлял, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений двух стран. Он обратил внимание, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.