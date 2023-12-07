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В Саудовской Аравии умер принц

В Саудовской Аравии умер принц Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд

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Amr Nabil/AP

Королевский двор Саудовской Аравии объявил, что принц Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд скончался. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей.

Уточняется, что поминальная молитва состоится 8 декабря после молитвы Асер в мечети Имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде.

В 2018 году на 88-м году жизни скончался сын основателя королевства Саудовская Аравия принц Таляль бен Абдель Азиз.

7 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время визита российского лидера в Эр-Рияд сделали совместное заявление по ситуации в Палестине. Главы государств выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа, а также заявили о необходимости защиты гражданского населения.

До этого Путин заявлял, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений двух стран. Он обратил внимание, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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