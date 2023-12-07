В Совбезе РФ предупредили о риске для судоходства в Черном море «на многие годы»

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что в Черном море на долгое время сохранятся угрозы для судоходства из-за украинских мин. Соответствующее заявление он сделал в интервью kp.ru.

«Американцы и их киевские марионетки молчат о том, что своими совместными действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы», — сказал замсекретаря Совбеза.

Он отметил, что это негативно повлияет на экономику всех стран Причерноморья.

Как указал Попов, недавний шторм в Черном море также оказал влияние на ситуацию.

«Высота волн тогда доходила до девяти метров», — сказал он.

По словам замсекретаря Совбеза, этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, скорее всего, рассеял минные поля, установленные военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это грозит большой опасностью для гражданских судов», — добавил он.

До этого сообщалось, что морские мины ВСУ всплывают в Херсонской области у побережья Кинбурнской косы, некоторые из них выбрасывает на берег.

Ранее в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз.