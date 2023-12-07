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Экс-министр из Австрии заявила о понимании Западом бесполезности санкций против РФ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад осознает, что санкции против РФ не работают

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью Би-би-си, что лидеры западных стран Запада начали понимать неэффективность санкций против России.

«Многим приходится признать, что санкции против России не принесли того результата, которого им хотелось достичь, — сказала экс-министр.

Она также задалась вопросом, как РФ будет вести переговоры с официальными лицами стран ЕС, которые добивались «распада» и «уничтожения» страны.

До этого обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс заявил в своей статье для издания, что санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей.

По мнению журналиста, ограничения оказались совсем неэффективными в контексте влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Дженкинс отметил, что европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы.

До этого американский политолог Джон Миршаймер высказывал мнение, что Запад просчитался с эффективностью рестрикций против России.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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