Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью Би-би-си, что лидеры западных стран Запада начали понимать неэффективность санкций против России.

«Многим приходится признать, что санкции против России не принесли того результата, которого им хотелось достичь, — сказала экс-министр.

Она также задалась вопросом, как РФ будет вести переговоры с официальными лицами стран ЕС, которые добивались «распада» и «уничтожения» страны.

До этого обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс заявил в своей статье для издания, что санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей.

По мнению журналиста, ограничения оказались совсем неэффективными в контексте влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Дженкинс отметил, что европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы.

До этого американский политолог Джон Миршаймер высказывал мнение, что Запад просчитался с эффективностью рестрикций против России.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.