Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин попросил принца Омана не перехваливать главу ВТБ

Путин попросил не сильно хвалить главу ВТБ, чтобы тот не захотел стать султаном

Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом попросил не перехваливать председателя правления ВТБ Андрея Костина, так как тот может «захотеть быть султаном». Об этом сообщает РБК.

Принц в беседе с российским президентом отметил участие Андрея Костина в продвижении двусторонних проектов. Он также подчеркнул, что Оман весьма заинтересован в инвестициях в экономику России.

«Это правда, господин Костин — очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», — пошутил Путин, чем вызвал смех как наследного принца, так и Костина.

Наследный принц Омана, в свою очередь, выразил благодарность президенту РФ за приглашение. Он также подчеркнул, что подобное событие может благотворно повлиять на развитие двусторонних отношений Москвы и Маската.

Кроме того, принц Омана призвал прекратить засилье Запада и построить новый миропорядок.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержало выдвижение Владимира Путина на новый срок

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами