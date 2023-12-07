Путин попросил принца Омана не перехваливать главу ВТБ

Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом попросил не перехваливать председателя правления ВТБ Андрея Костина, так как тот может «захотеть быть султаном». Об этом сообщает РБК.

Принц в беседе с российским президентом отметил участие Андрея Костина в продвижении двусторонних проектов. Он также подчеркнул, что Оман весьма заинтересован в инвестициях в экономику России.

«Это правда, господин Костин — очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», — пошутил Путин, чем вызвал смех как наследного принца, так и Костина.

Наследный принц Омана, в свою очередь, выразил благодарность президенту РФ за приглашение. Он также подчеркнул, что подобное событие может благотворно повлиять на развитие двусторонних отношений Москвы и Маската.

Кроме того, принц Омана призвал прекратить засилье Запада и построить новый миропорядок.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержало выдвижение Владимира Путина на новый срок