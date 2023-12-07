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В Нижегородской области назвали имя нового сенатора от региона

Губернатор Никитин: сенатором от Нижегородской области будет Ольга Щетинина

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил во время прямой линии нового сенатора от региона. Им стала первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единой России» Ольга Щетинина, сообщает ТАСС.

Предыдущего сенатора от области Владимира Лебедева не стало 30 ноября, причиной стал инфаркт. 7 декабря Совфед прекратил полномочия Лебедева.

Губернатор пояснил, что тройка претендентов на кресло сенатора формировалась «вдумчиво и осознанно».

«Потому из этих двух [оставшихся] кандидатур считаю правильным выбрать и предложить будущего сенатора. <….> Ольга Владимировна [Щетинина]», – отметил Никитин.

Он подчеркнул, что Щетинина проделала колоссальную работу как руководитель фракции партии «Единая Россия», что позволит ей принести много пользы.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о старте избирательной кампании на пост президента РФ. Совфед назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года.

Ранее в Совет Федерации выбрали новых сенаторов.

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