Эрдоган рассказал о результатах переговоров с премьером Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает РИА Новости. Это второй визит президента Турции в Афины за 70 лет.

Эрдоган заявил, что между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены.

6 декабря лидер Турции заявил, что по итогам заседания Высшего совета сотрудничества подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.

В марте 2023 года премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в последнее время в отношениях Афин с Анкарой наблюдается определенная деэскалация. По его словам, этому способствовала серия землетрясений в Турции и железнодорожная авария на севере Греции.

Позже Мицотакис заявил, что Анкара должна продемонстрировать последовательность политики разрядки с Афинами и урегулировать на дружественной основе единственный двусторонний спор о демаркации морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Ранее Эрдоган раскрыл, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы.