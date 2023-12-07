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СРЗП планирует выдвинуть Путина в президенты

Миронов заявил, что «Справедливая Россия» выдвинет Путина в президенты

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует выдвинуть Владимира Путина кандидатом от своей партии на выборы президента РФ. Об этом сообщил журналистам глава СРЗП Сергей Миронов.

В пресс-службе фракции «Газете.Ru» подтвердили, что такое решение было принято.

«Все верно. На пресс-подходе Сергея Михайловича Миронова в Госдуме сегодня он сказал лично об этой теме», — сообщила пресс-секретарь.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. За эту дату единогласно проголосовали сенаторы Совета Федерации. Точного списка кандидатов на эту должность до сих пор нет, Владимир Путин также не подтверждал, будет ли он выдвигаться на пост в пятый раз.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что до 12 декабря необходимо принять решение о выборах президента в новых регионах после консультаций с ведомствами.

Ранее в ЦИК рассказали об организации выборов президента РФ в 2024 году.

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