В Британии попытались объяснить исчезновение тысяч БПЛА в отчете МО

Министерство обороны Великобритании сослалось на «административную ошибку», объясняя отсутствие тысяч БПЛА в годовом отчете по результатам инвентаризации военной техники. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на ведомство.

«Оно (министерство обороны – прим. ред.) обвинило «административную ошибку» в исключении тысяч беспилотных летательных аппаратов из ежегодного обновления своего инвентаря», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивает издание, в минобороны Великобритании сообщили, что на самом деле за последние несколько лет вложили «значительные средства» в сферу развития БПЛА и «располагают тысячами ультрасовременных летательных аппаратов».

Отмечается, что в документах министерства обороны Великобритании ранее насчитывалось 55 беспилотников по состоянию на 1 апреля 2023 года, что на 230 единиц меньше, чем в 2022 году.

Как пишет издание, в публикации статистики оборудования вооруженных сил Великобритании за 2023 год перечислены только два крупнейших типа беспилотных летательных аппаратов, эксплуатируемых военно-воздушными силами и армией – это 10 самолетов разведывательных БПЛА Reaper и 45 систем наблюдения Watchkeeper.

Financial Times также отмечает, что оппозиционная лейбористская партия заявила, что это упущение олицетворяет неудачи консервативного правительства с момента его прихода к власти в 2010 году.

До этого сообщалось, что армия Британии столкнулась с дефицитом бюджета.

Ранее стало известно, что Британия задействует средства воздушной разведки для поиска заложников в секторе Газа.