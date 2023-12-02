Британия задействует средства воздушной разведки для поиска заложников в секторе Газа

Лондон задействует средства воздушной разведки для помощи Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в поиске заложников в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

Военное ведомство Соединенного Королевства планирует вести разведывательные полеты в регионе Восточного Средиземноморья, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа.

«Разведывательные летательные аппараты не будут нести вооружений, <…> их задачей будет исключительно поиск заложников», — уточнили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что «только связанная со спасением заложников информация» будет поступать в компетентные органы, «отвечающие за эту задачу».

По данным ЦАХАЛ, боевики радикального исламского движения ХАМАС продолжают удерживать в заложниках 136 человек.

2 декабря в Израиле заявили, что ХАМАС сорвал паузу в Газе отказом вернуть 17 заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.