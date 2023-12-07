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Совфед РФ подготовит предложения о защите россиян от атак Киева

Косачев: Совфед РФ подготовит инициативы о защите россиян от терактов Киева

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Комитетам верхней палаты Федерального собрания РФ поручено подготовить предложения по защите российских политических и общественных деятелей от угроз терактов со стороны украинских властей. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

Он уточнил, что соответствующие инициативы должны быть представлены до 13 декабря 2023 года. При этом за их подготовку будут отвечать комитет по обороне и безопасности, а также комитет по международным делам.

«С моей точки зрения, требуются значительно более системные действия и у нас в России, и на международном уровне для того, чтобы защитить тех людей, которые оказались под прицелом [украинского террористического режима]», — подчеркнул законодатель.

Косачев добавил, что лично попросил поручить профильным комитета вместе с министерствами и ведомствами подготовить инициативы в рамках данного вопроса. Его предложение поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, обратив внимание на важность данной проблемы.

Вечером 6 декабря в Московской области обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. На экс-парламентария напали во время прогулки в парковой зоне возле гостиницы в деревне Супонево.

По данным Telegram-канала Mash, неизвестный произвел два выстрела — в грудь и в голову. Позже в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что специалисты обнаружили на теле бывшего украинского законодателя два пулевых огнестрельных ранения.

В настоящее время дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел регионального управления ведомства. Его сотрудникам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также проанализировать результаты судебных экспертиз.

Ранее в Государственной думе РФ призвали международное сообщество отреагировать на нападение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву.

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