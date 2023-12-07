В США предупредили о возможном развале НАТО

Дональд Трамп может развалить НАТО, если снова станет президентом США. Об этом заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в эфире MSNBC.

Эспер убежден, что в случае возвращение Трампа в кресло президента Штаты точно выведут свои войска из стран — членов Североатлантического альянса.

«В итоге это может привести к развалу всего альянса», — предположил бывший шеф Пентагона.

При таком сценарии гегемония США закончится, добавил Эспер. Также, по его словам, произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

В августе бывший помощник Трампа Джон Болтон заявил, что в случае победы экс-президента США на выборах в 2024 году на выборах в 2024 году политик выведет страну из НАТО. По мнению Болтона, Трамп «не придерживается философии в политическом смысле», а исходит из того, что выгодно ему.

До этого Дональд Трамп назвал безумной идею о возможном вступлении Украины в НАТО в настоящее время. По его словам, последнее, что должна делать страна, — идти на риск войны с Россией, вооруженной ядерным оружием.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.