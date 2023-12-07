Совфед выбрал дату выборов президента России

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Соответствующее решение было принято верхней палатой парламента на заседании 7 декабря, передает РИА Новости.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно 102-й статье Конституции Российской Федерации, назначение выборов главы государства является исключительным полномочием Совета Федерации. С момента вступления постановления в силу фактически дается «старт избирательной кампании», то есть начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Действующий глава РФ Владимир Путин пока не объявлял, какое решение принял относительно предстоящих президентских выборов, примет он в них участие или нет.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.