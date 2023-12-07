Дело об убийстве Кивы могут переквалифицировать

Уголовное дело об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы могут переквалифицировать и расследовать по более тяжкой статье — теракт (ст. 205 УК) или посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В дальнейшем, учитывая общественный резонанс и возможную причастность к происшедшему украинских спецслужб, уголовное дело могут передать в центральный аппарат СКР и квалифицировать как посягательство на общественного деятеля», — говорится в публикации.

Отмечается, что статья 205 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, статья 277 УК РФ — вплоть до пожизненного заключения.

До этого уголовное дело об убийстве Кивы завело подмосковное управление Следственного комитета РФ.

Бывший депутат Верховной рады Кива был убит выстрелом в голову в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время.

Ранее СК возбудил уголовное дело после убийства экс-депутата Верховной рады Кивы.