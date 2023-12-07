Китай призвал Евросоюз к укреплению взаимного доверия и сотрудничества

Китай и Европейский союз должны укреплять политическое взаимное доверие, диалог и сотрудничество. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине, передает РИА Новости.

Китайский лидер подчеркнул, что Китаю и ЕС следует быть партнерами по взаимовыгодному сотрудничеству, беспрерывно укреплять политическое доверие, строить стратегический консенсус, избавляться от различных преград, укреплять диалог и сотрудничество, а также улучшать жизнь народов обеих сторон.

На этой неделе ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщал, что Евросоюз собирается попросить Китай оказать влияние на Россию с целью урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Евросоюз попросит КНР взаимодействовать с Украиной по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским, а также участвовать в соответствующих заседаниях.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.