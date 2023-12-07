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Австралийские власти ввели санкции против сотрудников Следственного комитета и ФСБ России

Австралия включила в санкционный список сотрудников Следкома и ФСБ России

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Bill Bachmann/Global Look Press

Власти Австралии расширили на 13 человек антироссийский санкционный список, включив в него ряд руководителей Следственного комитета России, ФСБ, Генеральной прокуратуры и судов. Об этом со ссылкой на письмо министерства внутренних дел страны сообщает ТАСС.

Санкции содержат запрет на въезд в Австралию и заморозку активов в случае их обнаружения. Они введены в отношении первого заместителя председателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева, заместителей председателя СК РФ Сергея Горяйнова и Елены Леоненко, заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ Дениса Колесникова.

Кроме того, под санкции попали заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Задачин, судьи Елена Ленская, Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, прокурор Борис Локтионов.

В санкционный список были также включены сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев.

Ранее сообщалось, что Япония до конца текущего года расширит антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а также включит в санкционные списки организации третьих стран, которые якобы помогают обходить меры против РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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