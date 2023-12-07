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Венесуэла мобилизует армию и объявила об аннексии региона Гайаны

El Pais: Мадуро объявил об аннексии Эссекибо и мобилизует армию

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Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил активировать вооруженные силы страны и объявил о присоединении региона Эссекибо, который является фактической территорией соседней Гайаны. Об этом сообщает издание El Pais.

В стране мобилизуют армию.

Глава Венесуэлы уже назначил временного руководителя данного региона. По информации издания, на эту должность был назначен генерал-майор Алексис Родригес Кабельо, который также является депутатом Объединенной социалистической партии.

Накануне Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в состав страны регионом Эссекибо, который принадлежит соседней Гайане.

Президент Венесуэлы предложил предоставить нефтяным компаниям, работающим в морской зоне Эссекибо, возможность в течение трех месяцев свернуть работу, но «только по-хорошему, с уважением к международному праву».

Гайана не желает отказываться от части своей территории и предупреждает о готовности обращаться в Совет безопасности ООН. Гайанские власти намерены воспользоваться статьями 41 и 42 Устава ООН, которые могут привести к введению санкций или к военным действиям для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.

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