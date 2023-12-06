Саммит стран G7 начался в режиме видеоконференции

Встреча лидеров стран «Большой семерки» (G7) началась в режиме видеоконференции, сообщило агентство Киодо.

Как сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, в начале встречи к нему по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский. Саммит, по его словам, будет посвящен подведению итогов уходящего года, а также украинскому кризису и ситуации на Ближнем Востоке. Также участники саммита коснуться проблемы искусственного интеллекта.

Как сообщается, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке страны обсудят перспективы перемирия и возможности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

По Украине лидеры стран–членов организации должны договориться о продлении санкций против России и помощи в восстановлении Украины, отметил генсек.

При этом в Италии назвали Украину главной повесткой следующего саммита G7.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности по поводу новой помощи Вашингтона Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, которая может стать главной на саммите G7.