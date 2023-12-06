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Переживший покушение Царев отказался комментировать смерть Кивы

Олег Царев заявил, что не имеет права сообщать подробности о смерти Кивы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил «Газете.Ru», что ему известны подробности гибели бывшего украинского политика Ильи Кивы. При этом он не стал раскрывать их.

«Подробности у меня есть, но я не имею права их сообщать», — сказал Царев.

Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от «Партии регионов». Поддержал ополчение Донбасса в 2014 году. Украинский суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.

27 октября 2023 года на него было совершено покушение в Ялте. Царев был тяжело ранен. 31 октября спецслужба заявила о задержании действовавшего по заданию украинских спецслужб координатора покушения — 46-летнего гражданина РФ, который организовал слежку за Царевым.

В среду, 6 декабря, телеканал РЕН ТВ сообщил, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы было найдено в коттеджном поселке в подмосковном Одинцово.

По данным Telegram-канала Mash, окровавленное тело Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево. На правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома.

Как сообщают некоторые украинские СМИ, Киву ликвидировали из стрелкового оружия на территории России, это спецоперация СБУ.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на майдане в 2014 году. В конце января 2022 года Кива покинул Украину – перебрался сначала в Испанию, а затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации».

Ранее политолог Сергей Марков назвал четыре версии гибели Ильи Кивы.

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