Политолог Марков назвал четыре версии гибели Ильи Кивы

Политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по приказу украинского президента Владимира Зеленского. Марков также предположил, что беглому депутату могли «отомстить» глава ГУР Кирилл Буданов или бывший начальник Кивы — экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Во-первых, ему мог отомстить [начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл] Буданов. Потому что Кива заявлял о том, что Буданов умер, и так далее. Во-вторых, ему мог отомстить Арсен Аваков. В свое время он, будучи главой МВД, послал в избирательный список Виктора Медведчука для гарантии своего человека — Алексея Киву, что бандеровцы тоже будут у Медведчука. Но Медведчук его перекупил. Потом, когда все процессы начались, когда арестовали Медведчука, то Кива бежал оттуда. Вот ему за это Арсен Аваков мог отомстить.

Просто могли по приказу Зеленского его убить. Потому что Зеленский утверждает списки жертв всех терактов основных. Плюс, он [Кива] бизнесом занимался таким, с криминальными оттенками. Это тоже могло быть», — сказал Марков.

При этом политолог не исключил версию того, что Кива мог погибнуть в результате несчастного случая или из-за проблем со здоровьем.

«Теоретически может быть, но он молодой, спортивный», — заключил Марков.

В среду, 6 декабря, телеканал РЕН ТВ сообщил, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы было найдено в коттеджном поселке в подмосковном Одинцово.

По данным Telegram-канала Mash, окровавленное тело Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево. На правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома.

Как сообщают некоторые украинские СМИ, Киву ликвидировали из стрелкового оружия на территории России, это спецоперация СБУ.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на Майдане в 2014 году — он возглавлял региональное отделение «Правого сектора» (организация запрещена в России) и выступал за жесткое подавление конфликта в Донбассе. Позже — депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». В январе 2022 года Кива покинул Украину – перебрался сначала в Испанию, затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации». Также он регулярно выступал на российском телевидении с постоянной критикой действий своих бывших коллег.

В ноябре 2023 года украинский суд приговорил Илью Киву к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.