Политолог назвал «Движение первых» стратегическим проектом

Всероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» — стратегический проект, формирующий образ будущего России. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Он подчеркнул, что те молодые люди, которые принимают участие в движении, будут строить и развивать страну дальше.

«Эта работа самая разнообразная: спорт, наука, волонтерская деятельность, культура — все, что интересно молодым людям. Движение объединило всю молодежь страны. Интересы разные, а ценности единые. Движение взаимодействует со многими другими молодежными и детскими организациями страны», — указал политолог.

Он добавил, что президент России Владимир Путин неслучайно принял личное участие в заседании набсовета «Движения первых», состоявшемся 5 декабря. По словам эксперта, глава государства делает ставку на молодежь и ему интересны идеи, которые искренне высказывают ребята.

Заседание набсовета «Движения первых», в котором принял участие президент России, состоялось 5 декабря в центре «Машук» в Пятигорске. Главе государства рассказали о результатах деятельности движения, а также о проектах организации.

Ранее Путин вручил Наталье Аминевой знак лауреата в номинации «Волонтер года».