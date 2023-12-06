Премьер Норвегии в разговоре с пранкерами выступил за переговоры по Украине

В конфликте между Россией и Украиной следует искать дипломатические пути урегулирования. Такое мнение в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Видео разговора опубликовано в Telegram-канале пранкеров.

«Нужно искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям. Я вижу, что украинское наступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Киеву. И что им делать в этой ситуации? Я хочу, чтобы остальные страны смогли подготовить что-то, что позволит перейти на дипломатический путь», — сказал норвежский премьер-министр.

В разговоре с пранкерами Йонас Гар Стере заявил, что чествование в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Гунько было позором.

До этого на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, представившихся во время телефонного разговора «африканским политиком», попался вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Ранее в Кремле заявили о тяжелом положении Украины.