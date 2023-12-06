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Президент Азербайджана предостерег Армению от хаотичной политики

Алиев: политика Армении приведет к тому, что Ереван получит старшего брата

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Политика Армении, характеризующаяся движением от одного полюса к другому, не спасет Ереван, Армения рискует «получить другого старшего брата». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его слова приводит агентство «Sputnik.Азербайджан».

«Правительство Армении хаотично движется от одного полюса к другому. Они думают, что это их спасет. Но это не так. Они просто получат другого старшего брата», — заявил Алиев.

Глава государства также отметил, что Армения должна выразить свою волю.

До этого Алиев заявил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией, и в этом отношении должны быть гарантии.

Ранее президент Азербайджана заявил, что страна не будет стремиться вступить в ЕС.

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