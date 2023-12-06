Президент Азербайджана предостерег Армению от хаотичной политики

Политика Армении, характеризующаяся движением от одного полюса к другому, не спасет Ереван, Армения рискует «получить другого старшего брата». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его слова приводит агентство «Sputnik.Азербайджан».

«Правительство Армении хаотично движется от одного полюса к другому. Они думают, что это их спасет. Но это не так. Они просто получат другого старшего брата», — заявил Алиев.

Глава государства также отметил, что Армения должна выразить свою волю.

До этого Алиев заявил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией, и в этом отношении должны быть гарантии.

Ранее президент Азербайджана заявил, что страна не будет стремиться вступить в ЕС.