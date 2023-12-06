ОАЭ продолжит укреплять сотрудничество с Россией

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Абу-Даби заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией, передает ТАСС.

«Я буду рад продолжить работу над укреплением наших отношения и расширять сферы сотрудничества для дальнейшего роста и развития в предстоящий период», — цитирует его агентство.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Нахайян не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи.

6 декабря Путин прилетел с рабочим визитом в город Абу-Даби, столицу ОАЭ. В среду президент также посетит Саудовскую Аравию. Во время официальных визитов в эти страны он намерен обсудить развитие двусторонней торговли.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.