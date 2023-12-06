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Сийярто отреагировал на призыв Бербок пересмотреть позицию Венгрии по Украине

Сийярто заявил, что Венгрия не изменит позицию по Украине под давлением

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AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на призыв министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок к Виктору Орбану с требованием пересмотреть позицию и отказаться от вето по вступлению Украины в ЕС и выделению денежных средств Киеву. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что глава внешнеполитического ведомства Германии «совершенно неправильно понимает ситуацию».

«Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз продумана и обоснована, в ней нет шантажа или даже игры», — написал Сийярто.

По его словам, ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство не видят пользы для Европы от поспешных переговоров по вступлению Киева в политическое объединение.

«Украина слишком далека от того, чтобы быть готовой для вступления или даже переговоров, поэтому было бы более своевременным сначала развивать стратегическое партнерство», — считает глава МИД Венгрии.

Он подчеркнул, что Будапешт не изменит свою позицию «под каким-либо давлением».

Накануне Анналена Бербок призвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пересмотреть свою позицию и отказаться от вето по вступлению Украины в ЕС и выделению денежных средств Киеву.

«Сейчас нет времени на игры. Если мы находимся в ситуации, когда мир в Европе под угрозой – мы каждый день и каждый час должны делать все, что можем, чтобы защитить наших людей, и, более того, защитить украинцев», — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что Евросоюз будет делать все возможное, чтобы Украина могла сделать следующий шаг на пути евроинтеграции.

Ранее правящая партия Венгрии внесла резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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