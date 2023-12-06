Алиев рассказал о снах Борреля про Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал оценки главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля числа армян, покинувших Нагорный Карабах, передает «Азертадж».

6 декабря Алиев принял участие в форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

По словам азербайджанского лидера, даже в Армении признают, что Боррель говорит неправду.

«Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч», — сказал глава Азербайджана.

Алиев назвал эти заявления неприемлемым и добавил, что Боррель «видит сны» и обвиняет Баку в несовершенных преступлениях.

В ходе этого же выступления Алиев заявил, что Азербайджан показал в Карабахе, как можно достичь мира военной силой.

С 19 по 20 сентября Азербайджан провел локальную операцию в Карабахе, целью которое стало пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.